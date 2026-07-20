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Потвърдено: 10 г. затвор за шофьора на камион Джуней, убил трима на Околовръстното на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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24-годишният Джуней за пореден път се разкая горчиво в съда за случилото се на Околовръстното шосе на Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Близките на загиналите настояваха за по-сурово наказание

Апелативният съд в Пловдив потвърди 10-годишната присъда на Джуней Дюлгеров, който на 24 ноември 2025 г. навлезе с камиона си в насрещното на Околовръстното на Пловдив и удари кола и пътуващите в нея Мария и Тодор Пушкови, както и дъщеря й Теодора загинаха. Оцеля само малкото им дете Михаела.

Присъдата от 10 г. затвор беше произнесена от Окръжния съд в Пловдив и оспорена пред втората инстанция от близките на загиналото семейство. Те настояваха за по-сурово наказание, защото и оцелялото дете е било с тежки травми, а и Джуней Дюлгеров е недисциплиниран водач. За краткия си стаж като шофьор има 40 нарушения. 

Апелативните магистрати обаче не намериха основание за завишаване на наказанието и то остава същото, а книжката му се отнема за 12 години.

Тяхното решение не е окончателно, а подлежи на обжалване пред ВКС.

24-годишният Джуней за пореден път се разкая горчиво в съда за случилото се на Околовръстното шосе на Пловдив.

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