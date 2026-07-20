Потвърдено: 10 г. затвор за шофьора на камион Джуней, убил трима на Околовръстното на Пловдив

Близките на загиналите настояваха за по-сурово наказание

Апелативният съд в Пловдив потвърди 10-годишната присъда на Джуней Дюлгеров, който на 24 ноември 2025 г. навлезе с камиона си в насрещното на Околовръстното на Пловдив и удари кола и пътуващите в нея Мария и Тодор Пушкови, както и дъщеря й Теодора загинаха. Оцеля само малкото им дете Михаела.

Присъдата от 10 г. затвор беше произнесена от Окръжния съд в Пловдив и оспорена пред втората инстанция от близките на загиналото семейство. Те настояваха за по-сурово наказание, защото и оцелялото дете е било с тежки травми, а и Джуней Дюлгеров е недисциплиниран водач. За краткия си стаж като шофьор има 40 нарушения.

Апелативните магистрати обаче не намериха основание за завишаване на наказанието и то остава същото, а книжката му се отнема за 12 години.

Тяхното решение не е окончателно, а подлежи на обжалване пред ВКС.