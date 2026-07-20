29-годишен шофира без книжка и дрогиран в Пловдив, в колата му открили метамфетамини

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Служителите на реда в Асеновград и Раковски са заловили двама пияни

29-годишен мъж е арестуван за шофиране без свидетелство за управление и под въздействието на наркотици в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 4 часа в неделя на улица в квартал "Изгрев" той бил спрян от органите на реда от Шесто районно. Те установили, че водачът няма свидетелство за правоуправление и е дрогиран.

При претърсване в колата му пък са открити електронна везна и пакетче със съмнително съдържание, реагирало при химическата експертиза на метамфетамин.

В рамките на започнатото бързо производство извършителят е задържан за едно денонощие.

През почивните дни в полицейските арести попаднали други двама нарушители на пътя. В Районното в Асеновград се озовал 25-годишен, управлявал в село Селци лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1,3 промила. Пиян, с над 1,4 промила, бил и 46-годишен водач на товарен автомобил, хванат от екип на Районното в Раковски в село Белозем.