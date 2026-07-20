"Общински пазари" създават нов фермерски пазар в центъра на Русе

"Общински пазари" - Русе предприема стъпки за обособяването на нов фермерски пазар в централната пешеходна зона на ул. "Александровска" – в пространството между паметника на Альоша и Професионалната гимназия по дървообработване, ксъобщават от пресцентъра на общината. Инициативата има за цел да създаде устойчива платформа за среща между българските производители и потребителите, като предостави възможност русенци и гостите на града да се докоснат до качествени фермерски продукти и занаятчийски изделия.

Предвижда се фермерският пазар да функционира през почивните дни – всяка събота и неделя, с изключение на дните с предварително заявени изложения, като съчетава подкрепата за родното производство с възможността за създаване на ново притегателно пространство в центъра на Русе.

Поканени за участие са малки български производители и творци, които предлагат хранителни продукти, напитки и занаятчийски изделия и притежават всички необходими разрешителни и сертификати съгласно действащата нормативна уредба. Участниците ще представят продукцията си в собствени шатри, което ще допринесе за единната и естетична визия на изложението.

Организаторите ще осигурят необходимата логистична и организационна подкрепа, включително достъп до електрозахранване, рекламно популяризиране на инициативата и удобни условия за зареждане на щандовете.

"Искаме да дадем възможност на българските производители да срещнат своята публика в най-представителната част на Русе и заедно да създадем нова градска традиция, която съчетава качество, автентичност и подкрепа за родното производство. Каня всички производители, които вярват в качеството на своя труд и продукти, да станат част от тази инициатива и заедно да превърнем фермерския пазар в едно от най-обичаните места за срещи на русенци и гостите на града", заяви управителят на "Общински пазари" Кунчо Кунчев.

Инициативата ще даде възможност на посетителите да се запознаят лично с хората, които създават предлаганите продукти, и да се насладят на разнообразието от български вкусове и занаяти в атмосферата на градския център.

Производителите, които желаят да се включат в пазара, могат да получат повече информация за инициативата на телефон 082/825 422 или на имейл [email protected].