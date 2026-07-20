Общината коси тревата в Русе, вижте къде

Екипите на общинските филми ОП "Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават и в периода от 20 юли до 24 юли да косят тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе, съобщават от общинския пресцентър.

ДЗЗД „Паркстрой" ще коси по кея; по бул. „Тутракан", в средната ивица и прилежащите площи; между ул. „Плиска" и ул. „Доростол", както и по прилежащите площи на ул. „Доростол"; ж.к. „Добруджански"; бул. „Липник" – от магазин „Практикер" до п.в. „Липник", включително по скатовете, средните ивици и прилежащите площи; ж.к. „Здравец", в района между бул. „Липник", ул. „Юндола", ул. „Байкал" и ул. „Захари Стоянов"; ж.к. „Здравец", в района между ул. „Чипровци", ул. „Околчица", ул. „Байкал" и ул. „Захари Стоянов"; ж.к. „Здравец", в района между бул. „Липник", ул. „Чипровци" и ул. „Сребърна"; ж.к. „Здравец", в района между ул. „Петрохан", ул. „Захари Стоянов", ул. „Байкал" и ул. „Юндола" (комплекс 70-те); ж.к. „Здравец", в района между ул. „Петрохан", ул. „Околчица", ул. „Байкал" и ул. „Захари Стоянов" (комплекс 80-те); ж.к. „Чародейка Север", в комплекс 4 стотици; ж.к. „Чародейка Юг", в комплекс „Стотиците"; ж.к. „Чародейка Юг", в комплекс 2 стотици; ж.к. „Дружба 3", в района на блокове 5, 6 и 10; ж.к. „Дружба 3", в района на блокове 7, 8 и 9; ж.к. „Дружба 3", в района на блокове 11, 12 и 13.

Общинското предприятие ще извършва дейности по косене по улиците „Видин" и „Стефан Стамболов", в градинката на площад „Княз Ал. Батенберг", както и в Парка на младежта.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.