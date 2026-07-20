Държавата ще проверява договорите за пътищата

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Регионалното министерство ще прави задълбочен анализ на договорите за строителство и поддръжка на пътищата. Ще се затегне и контролът върху изпълнението им.

Това стана ясно след брифинг на регионалния министър Иван Шишков, на който беше представена информация за договорите за магистрала "Хемус", пътя Видин - Ботевград и поддръжката на републиканската пътна мрежа.

"Отваряме следваща страница за анализа на пътния сектор в България. Фокусираме се върху фактите, които ни доведоха до това положение - сключваните договори и анексите", каза министърът.

Шишков уточни, че вече има подписани около 30 договора за участъци от пътната мрежа, които са в лошо състояние. Изпълнителите на проектите са избирани по време на предишни управления.

По думите му сегашното управление е наследило обществени поръчки, които са вече в етап изпълнение. За други пък тепърва предстои избор на изпълнители.

"Въвеждаме много по-голям контрол върху изпълнението на договорите", категоричен бе министърът.

Министър Шишков коментира обширно и договорите за магистрала "Хемус", напомняйки, че от юни 2019 г. авансовите плащания по договорите е трябвало да бъдат ограничени до 20% по заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова.

Той обясни, че от септември същата година има нова заповед, която е позволила значително по-високи плащания. Още същия ден Управителният съвет на АПИ одобрил авансово финансиране от 35% за първите три лота на "Хемус". Същото се е случило и с лотовете 7, 8 и 9, въпреки че по тях няма готови технически проекти. През май 2020 г. пък е подписано допълнително споразумение за 260 млн. лева за лотовете 5 и 8.

Шишков припомни, че през годините подавал множество сигнали до прокуратурата за нарушения в пътното строителство.

"Надявам се прокуратурата да разбере къде са отишли парите от авансите", каза министърът.

За Северната скоростна тангента, където проверките показаха, че липсва необходимото количество асфалт, Шишков каза, че очаква "кражбата на асфалта да се появи в съдебните зали".

Министърът поясни, че да се прекратят вече сключените договори ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, но ще се изисква качество и ремонтите да бъдат завършени в срок.

По въпроса с мантинелите, който възникна в обществото след двете тежки катастрофи на "Тракия", при които в два отделни случая камион премина мантинелите, навлезе в насрещното и помете коли, Шишков каза, че въпросът трябва да се реши от експерти. Ще има специализирана комисия, която ще анализира действащата нормативна уредба и дали тя работи за безопасността на пътя.

Министерството също така подготвя анализ на тол системата, обсъждат се възможности камионите да се проследяват чрез GPS системи, както и да бъдат монтирани повече кантари за контрол на претоварените камиони.