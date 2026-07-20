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Хванаха жена да кара с 2,66 промила алкохол в Черни Осъм

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Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

Жена на 37 години е задържана, след като я хванали да шофира с 2,66  промила алкохол в троянското село Черни Осъм, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Жената е спряна за полицейска проверка, при която техническото средство е отчело концентрация на алкохол от 2,66 промила в издишания въздух.

Тя е дала кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа, а по случая в Районното управление в Троян е образувано бързо производство.

Това е втори подобен случай в Троянско в рамките на седмица. На 13 юли от полицията съобщиха, че мъж е заловен да управлява автомобил с концентрация на алкохол 2,75 промила, отчетена с техническо средство.

Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

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