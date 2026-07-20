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20-годишен мъж тормози баба си, ще го съдят

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 20 г. за това, че на 09.07.2026 г. в град Крън, област Стара Загора,  не изпълнил заповед за незабавна защита по Закона за защита от домашно насилие, а именно - да не доближава жилището на  87-годишна жена, негова баба, на разстояние по малко от 50 метра, съобщиха от държавното обвинение. 

По делото е установено,че 87-годишната жена често била  подложена на физически и психически тормоз от обвиняемия, неин внук. Тя живеела  в постоянен страх за живота си. На 9 юли 2026 г. в Крън той отишъл в дома на възрастната жена, въпреки че имал забрана да посещава жилището й. Влязъл и поискал пари, но жената не му дала и подала сигнал в полицията.

Мъжът е осъждан. По искане на Районна прокуратура-Стара Загора  Районният съд в Казанлък е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.   

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