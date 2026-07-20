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Мъж блъсна бившата си жена с кола в Монтана, счупи й ръцете

Камелия Александрова

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Мъж блъсна бившата си съпруга с кола в Монтана, счупени й ръцете Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

30-годишна жена от Монтана е пострадала при инцидент, извършен в условията на домашно насилие, след като бившият й съпруг я е блъснал с автомобил. Сигналът за тежкия случай е подаден на 19 юли около 10:00 часа в Районното управление на МВР – Монтана.

По данни на полицията инцидентът е станал на 18 юли около 23:18 часа в град Монтана. 29-годишният бивш съпруг на жената я е ударил, докато е управлявал на заден ход лек автомобил „Ауди А3".

Вследствие на сблъсъка на пострадалата е причинена средна телесна повреда – счупвания на двете ръце, довели до трайно затруднение на движенията за срок над един месец.

Жената е била транспортирана до МБАЛ – Монтана, където й е поставен гипс. След оказаната медицинска помощ е освободена за домашно лечение.

На място е извършен оглед на автомобила от дежурна оперативна група. Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа от служители на сектор „Пътна полиция".

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Монтана.

Мъж блъсна бившата си съпруга с кола в Монтана, счупени й ръцете

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