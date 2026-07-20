Хванаха жена да шофира с 2.44 промила алкохол в Трявна

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40-годишна жена от Трявна бе засечена да шофира пияна огромен пикап по улиците на града.

На 18 юли, около 15:40 часа, на ул. „Иванка Горова" автопатрулен екип на РУ-Трявна е спрял за полицейска проверка товарен автомобил „Ford F150". Зад вола била 40-годишна местна жителка.

Жената е тествана за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 2,44 промила. Издаден е талон за медицинско изследване. Тя е дала кръв за химически анализ.

По случая е образувано бързо производство, съобщиха от одмвр - Габрово.