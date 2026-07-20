Хванаха мъж да кара с 4,54 промила алкохол в София

С почти рекордните 4,54 промила алкохол в кръвта бе задържан да кара мъж в София, съобщиха от МВР. Той бил спрян вчера вечерта от при проверка на пътни полицаи от СДВР.

49-годишният мъж карал колата сив района на бул. „Цариградско шосе" и Околовръстния път. След като бил спрян, се оказало, че кара с цели 4,54 промила. Полицаите веднага задържали мъжа. По случая се води разследване за каране пиян. Ако бъде признат за виновен, шофьорът може да получи до 3 години затвор, а колата му да бъде отнета.

Въпреки огромните промили това не е рекордът в София дори за миналата седмица. На 15 юли 45-годишен мъж бе хванат да кара в с. Бистрица, Столична община, с цели 4,6 промила алкохол в кръвта. 2 дни преди това пък Камен Добрев удари 2 коли на метри от МВР, а пробата му с дрегер отчете 3,58 промила. Кръвният тест леко завиши промилите - до 3,59.