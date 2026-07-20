Туристически шеф предлага да бъде създаден Музей на тракийската цивилизация

"България има нужда от огромен музей на тракийската цивилизация. Това, че ги има тези златни предмети, изработени от местното население, които сега излагаме в различни изложби по света, е доказателство, че страната ни е една от най-богатите страни на злато в Европа. Древните са го намирали в реките в Родопите, Стара планина, Средна гора, после са го обработвали и след това са го превръщали в бижута и други ритуални накити. Това трябва да го показваме гордо пред целия свят – това е тракийска цивилизация. Тези предмети могат да бъдат показвани още по-агресивно", такава идея предложи изпълнителният директор на "Албена" АД Красимир Станев при откриването в курорта на изложбата на Националния исторически музей „Разкази от злато и сребро". Тя паказва 181 златни и сребърни експоната от различни епохи..

Станев разказа, че убеждението му за подобен музей идва след посещение на голяма изложба на български тракийски съкровища в Париж. "Исках да вляза да я разгледам и ми казаха, че часовете за последните 20 дни от експозицията са заети", обясни той. "В Албена сега има над 15 000 туристи, които ще разгледат тези артефакти след плажа, без да се редят на опашки. Добре е, че можем да покажем богатствата си тук пред гостите, да не ги караме да се редят на опашка в страните си", добави Станев.

Директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова приветства идеята. "Това е хубавото на българското земи е, че те могат да предложат много от всички епохи - от траките, от римския период , от Средновековието и т.н.", добави тя.

"Българите трбява да излязат от периода на какавидата – научаха се вече да спят удобно и красиво, да се къпят в басейни, да се хранят добре, крайно време е вече да помислят да излязат от тази фаза и да преминат към следващата – да видят, че има много неща, които са красиви, но и важни, и трябва да бъдат опознати и оценени", добави Петрунова.