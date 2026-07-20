Столичен ученик хванат със 140 грама марихуана и 21 дози кокаин (снимки)

Със 140 грама марихуана, разпределени в 28 пликчета, 21 дози кокаин и 2 грама метамфетамин бе хванат столичен ученик. Той бил задържан вчера в софийския кв. "Люлин" при акция на криминалистите от 9-о РУ към СДВР.
Полицаите имали оперативна информация, че 18-годишният младеж продава дрога. Вчера гои издебнали, а в колата му открити дрогата. Кокаинът бил малко над 10 грама, разпределен в 21 дози. Марихуаната ясно щяла да бъде търгувана на по-едро, тъй като стандартно се взема около грам. Вместо това младежът бил хванат със 140 грама в 28 пликчета или по 5 грама на опаковка. В колата имало и 2 г метамфетамин.
Ученикът е задържан. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура оттам са го обвинили за продажба на дрога и е задържан за до 72 часа.