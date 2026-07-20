Двама мотористи пострадаха при катастрофи, единият е блъснат от трактор

Двама мотористи пострадаха при катастрофи в Благоевградска област. Първият пътен инцидент е станал между с. Дъбница и гр. Гоце Делчев, съобщиха от полицията. Колесен трактор, управляван от 65-годишен мъж от с. Дъбница, завивайки на ляво за навлизане в крайпътна територия, не е пропуснал мотоциклет „Ямаха", което е довело до внезапно спиране на мотоциклета, за да избегне удар и падане от него на 23-годишния му водач от гр. Гоце Делчев. Мотоциклетистът е пострадал с охлузни рани по крайниците. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

В гоцеделчевското с. Баничан пък мотоциклет „ЦФ Мото 700 МТ", управляван от 38-годишен мъж от гр. Благоевград е излязъл в дясно от пътното платно и се е блъснал в бордюр. Водачът е пострадал с контузия на коляното и охлузвания по тялото, а 35-годишен негов спътник – с фрактура на пръст на ръката и охлузвания по тялото. На 38-годишния мъж е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.