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19-годишен шофьор се заби в мантинела, тримата му спътници са ранени

Тони Маскръчка

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Полиция

Млад шофьор се блъсна в мантинела, а тримата му спътници са ранени. Инцидентът е станал около 23:10 часа на пътя между с. Долно Дряново и с. Сатовча, събщиха от полицията. Лек автомобил „БМВ", управляван от 19-годишен младеж от с. Ваклиново, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е блъснал в мантинела. Пострадали са 20-годишна пътничка в колата, която е с разкъсно-контузна рана на главата и натъртвания по тялото, 18-годишна пътничка, която е с натъртвания на гръдния кош и 19-годишен младеж, който е с натъртвания на ръката.

На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

Полиция

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