Янаки Стоилов: Много власт в малко хора отслабва публичната

Нашата конституция от 1991 г. поставя ясна цел - превръщането на България в демократична, правова и социална държава. Тези три дефиниции са свързани и с БСП през годините, каза лидерът на БСП Крум Зарков

"Социалните неравенства поставят обществата пред задълбочаващ се проблем от конституционно естество. Според конституцията цялата държавна власт произтича от народа. Но в обществото има и други власти с не по-малка сила - икономическа, финансова, информационна. Решаващите прилагането на изкуствен интелект също придобиват все по-голяма власт. Те разполагат с огромни ресурси и придобиват глобален наднационален характер, а правото като се започне с конституциите все още не ги регулират с такъв интензитет, както правят това по отношение на държавната дейност". Това каза конституционният съдия Янаки Стоилов на дискусията "Конституционализъм и народовластие". Във форума, посветен на 35 г. от тържественото приемане на Конституцията на Република България от Седмото Велико народно събрание. Петър Курумбашен и Георги Пирински Димитър Манолов, Янаки Стоилов и Георги Пирински разговарят преди началото на форума.

"Съсредоточаването на различни видове власт в ръцете на малко хора води до отслабване на публичната власт на национално и на международно ниво. В резултат на това въпреки че държавата формално остава демократична по същество тя става по-скоро олигархична. В такава среда корупцията е само един от начините за обслужване на частни интереси, но олигархичната власт не е непременно или изцяло криминална. Затова се налага принципът за разделение на властите да стане универсален принцип за организация на обществото. Това е задача, която вероятно трябва да се решава от следващото поколение конституции", каза още Янаки Стоилов. Петър Берон Президентът Георги Първанов

Нашата конституция от 1991 г. поставя ясна цел - превръщането на България в демократична, правова и социална държава. Тези три дефиниции са взаимно свързани и в БСП през годините, каза при откриването на дискусията лидерът на БСП Крум Зарков, организатор на дискусията.

"България е в десетката на страните членки на Международната организация на труда по брой ратифицирани конвенции", припомни президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Ще си позволя да кажа няколко хвалебствени думи за конституцията, без да съм участвала в нейното създаване. Това е много добър модерен акт, който въпреки превратностите на геополитическата ситуация, успява да бъде върховен и основен закон вече 35 години, да легне на плещите на различни политически мнозинства или малцинства и да изпълнява функциите на конституцията. Конституцията издържа изпитанието на времето и въпреки че в началото се говореше, че е конституция на прехода, това е една демократична конституция, която установява основните модели както по отношение на политическата държава, така и по отношение на основата на гражданското общество. Към момента на нейното създаване нейните създатели свенливо са казали, че ще има хора, които временно ще останат без работа. Това е по-различният прочит на безработицата", каза Наталия Киселова. Форумът събра парламентаристи, политици и авторитетни специалисти.

Тя допълни, че конституцията установява един модерен европейски парламентаризъм, който в днешно време е подложен на изпитание. Това не е изпитание само за това, че се говори за пряко и непряко осъществяване на публичната власт. Доминира представителното управление, но разбирането, че вече може да говорим за друга форма на управление, е нещо, което ще бъде предизвикателство на следващите години. "Защото парламентаризмът във всяка една от държавите в рамките на европейската демокрация е подложен на изпитания и на кризи. Въпросът е как да преживеем политическата криза, за да може парламентаризмът да се рационализира. Не само трябва да хвалим конституцията, но и да бъдем критични към нея. Към практиката на Конституционния съд и най-вече към начина, по който функционират парламентът и правителството. В настоящия парламент част от парламентаризмът беше натикан в ъгъла", каза още Наталия Киселова.