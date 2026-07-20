Павликени се вдига на протест заради охранителя, паднал от влак на германските железници при 120 км/ч

"Ако пострадалият беше германец, дали щяха така бързо да пуснат нападателя" - местните настояват за обективно разследване

26-годишният Айредин Мехмедов от Павликени е охранителят, който падна от движещ се влак на германските железници при скорост 120 км/ч. Младият мъж се бори за живота си, след като опитал да помогне на контрольорка във влака да се справи с пиян и агресивен пътник без билет, разказват съгражданите му в България.

От 1-2 г. той бил служител на охраната на Deutsche Bahn. Пострадал е тежко, след като по време на сбиване в регионален влак е излетял през повредена врата. Инцидентът е станал в петък вечерта по линията между Баден-Баден и Карлсруе, на около 900 метра преди гара Етлинген-Бруххаузен.

Според досегашното разследване 36-годишен германски гражданин около 19:30 ч. не е представил валиден билет по време на проверка във влак RE 15917. Тъй като мъжът, за когото се предполага, че е бил под въздействието на алкохол, е отказал да съобщи самоличността си на кондуктора, били повикани двама служители на охраната на DB.

И пред тях мъжът отказал да се легитимира и да слезе от влака. Според разследването той ставал все по-агресивен и накрая нападнал 26-годишен охранител, като му нанесъл няколко удара с юмруци, пишат немски медии.

По време на последвалото сбиване участниците се блъснали в една от вратите на влака. Предполага се, че тя била повредена незабелязано, вследствие на което се образувала пролука между вратата и пода на вагона. Малко по-късно двамата паднали на земята в зоната до вратата. Охранителят се опитал да изправи заподозрения, който лежал по гръб. Според разследването мъжът многократно го ритал. 26-годишния служител изгубил равновесие. Ударил се силно в долната част на повредената врата, която поддала, и при скорост от около 120 км/ч паднал през образувалата се пролука.

Пострадалият е стабилизиран, но все още има опасност за живота му .

36-годишният заподозрян вече е осъждан и според властите е известен най-вече с престъпления, свързани с насилие. Имал условна присъда и по време на инцидента е бил в изпитателен срок. След разпит е бил освободен.

"Няма как човек, който е заподозрян за опит за убийство да бъде освободен след два часа разпит, в същия момент нашият съгражданин да е в интензивното, в безпомощно състояние и с опасност за живота", коментира пред "24 часа" общинският съветник в Павликени Андрей Илиев.

Компактните общности в Германия и България излизат на протести. Искат обективно разследване и правораздавателните органи да си свършат работата. Утре пред общината в Павликени ще се съберат познати, роднини и съграждани на семейството. В сряда се готви големия протест в Манхайм и се предвижда да тръгне шествие до Съдебната палата в Карлсруе.

Семейството на Айредин е от Павликени, но преди много години се установило в Германия. Бащата на пострадалия българин е Анатоли Методиев, известен сред общността като ромския певец Падарето. Двамата му синове учили в българско училище и след това заминали при родителите в Манхайм.

"Получили са възпитание и образование в Германия. Айредин има собствено семейство. Миналата година вдигнаха сватба в Павликени, има дете на 1 годинка. Момчето с труд си изкарва прехраната в Германия, изпълнявал си е служебните задължения. Това, което се говори в общността, че той е спасил контрольорката във влака, продължава Илиев.

За изясняване на точните обстоятелства ще бъде изготвена техническа експертиза. Разследването на прокуратурата, криминалната полиция в Карлсруе и Федералната полиция продължава.

"Ако пострадалият беше германец, дали решението щеше да е същото? Законът трябва да е еднакъв за всички, независимо от националността – и за германци, и за българи, и за всички останали", коментира потребители във фейсбук. Надяват се истината да бъде установена и виновният да понесе справедлива отговорност.