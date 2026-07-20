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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23254057 www.24chasa.bg

Митничари откриха метамфетамин в тайник на кола на „Лесово“

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СНИМКА: Агенция "Митници"

Митничари отриха пакет с 266 грама метамфетамин в тайник на автомобил с украинска регистрация на "Лесово", съобщиха от Агенция "Митници".

Високорисковият наркотик е задържан при съвместни действия на служителите на пункта от отделите „Митническо разузнаване и разследване" и „Борба с наркотрафика". 

Превозното средство пристига на 19 юли на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Украйна. Автомобилът е управлявал мъж с двойно гражданство - украинско и руско. 

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

Той е пътувал сам и в зоната за митнически контрол е обявил, че няма нищо за деклариране. След извършен анализ на риска, автомобилът е селектиран за митническа проверка.

В хода на контролните действия инспекторите откриват в багажното отделение на автомобила специално пригоден тайник с капак. В тайника е открит вакуумиран пакет, съдържащ кристалообразно вещество, което при извършения полеви наркотест реагира на метамфетамин.

Синтетичният наркотик с тегло 266 грама е иззет. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

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