Съдът отхвърли и искането на автокъщата "Капитолия" за премахване на оградата

Административният съд – София-град отхвърли искането на собствениците на "Капитолия" за премахване на огражденията около автокъщата и потвърди, че действията на Столичната община са законосъобразни и са част от изпълнението на влязла в сила заповед за премахване на незаконните конструкции.

„Поредният опит да бъде спряна работата на общината не успя. Ще продължим да освобождаваме публичните пространства, когато законът е на страната на обществения интерес," коментира кметът на София Васил Терзиев.

Решението идва след искане на собственика съдът да разпореди премахване на строителните ограждения, поставени по време на принудителното премахване на незаконните чадъри.

"Макар решението да подлежи на обжалване, ние нямаме притеснения, защото действията ни са изцяло законосъобразни и в интерес на сигурността на гражданите," заяви зам.-кметът на София по правни въпроси Стефан Дъров.

След като през 2025 г. съдът окончателно потвърди заповедта за премахване на незаконните конструкции в обекта „Капитолия", общината пристъпи към принудителното ѝ изпълнение. Това се случи в края на май месец, когато стартираха действията по премахването на незаконните конструкции на шестте чадъра.

Наскоро общината премахна и незаконно завзета постройка от 140 кв. м до езерото „Ариана" в Борисовата градина.

Проектът за подробен устройствен план на най-големия столичен парк предвижда под автокъща "Капитолия" да има подземен паркинг, а отгоре теренът да бъде присъединен като зелена площ. Тези предвиждания обаче предизвикаха негативна реакция сред гражданите по време на обществените обсъждания на проекта за ПУП на Борисовата градина. Впоследствие Общественият експертен съвет по устройство на територията, който разгледа проекта през миналата седмица, препоръча да се направят допълнителни анализи за необходимостта от подземен паркинг там. На него стана ясно, че земята под къпалнята "Мария Луиза" вече е актувана като общинска собственост.

Общината води съдебен спор за собствеността на терена на автокъщата, като делото вече е спечелено на първа инстанция, но все още се очаква произнасяне по втората.