Жена е с тежки изгаряния след пожар в Изворово

59-годишна жена е пострадала при пожар в къща в село Изворово, съобщават от главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за инцидента е получен на 18 юли в 17:23 часа в оперативния център на пожарната в Добрич. При пожара жената е получила изгаряния от втора и трета степен по гърдите, ръцете и част от краката. Тя е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, стабилизирана е и транспортирана за лечение в болницата в Добрич.

Огнеборците посочват като предполагаема причина, че най-вероятно пострадалата се е опитала да се самозапали.