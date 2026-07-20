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Жена е с тежки изгаряния след пожар в Изворово

Дияна Райнова

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Линейка СНИМКА: Архив

59-годишна жена е пострадала при пожар в къща в  село Изворово, съобщават от главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за инцидента е получен на 18 юли в 17:23 часа в оперативния център на пожарната в Добрич. При пожара жената е получила изгаряния от втора и трета степен по гърдите, ръцете и част от краката. Тя е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, стабилизирана е и транспортирана за лечение в болницата в Добрич.

Огнеборците посочват като предполагаема причина, че най-вероятно пострадалата се е опитала да се самозапали.

Линейка СНИМКА: Архив

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