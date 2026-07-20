Безплатни изследвания на кръв, тегло, кислород, ХИВ и др. прави РЗИ в Парк-острова в Пазарджик

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На 23 юли (четвъртък), от 10:00 до 12:00 часа, в Парк-остров „Свобода" в Пазарджик, Регионална здравна инспекция – Пазарджик, съвместно с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев" – Пазарджик и инициативата „Лятна читалня", организира здравна кампания под мотото:

„Отдели време за профилактика днес – подари си спокойствие и здраве за утре"

Инициативата има за цел да насърчи профилактиката, здравословния начин на живот и информираността на гражданите относно значението на редовните профилактични прегледи и ранното откриване на социалнозначими заболявания.

По време на събитието специалисти от РЗИ – Пазарджик ще извършват безплатно:

• измерване на ръст и тегло;

• изчисляване на индекс на телесна маса (ИТМ);

• измерване на артериално кръвно налягане;

• Измерване на нивото на въглероден оксид в издишан въздух и изчисляване съдържанието на корбоксихемоглобин в кръвта на пушачи със smokerlyzer;

• Раздаване на здравно-информационни материали;

• консултации за здравословен начин на живот;

• анонимно и безплатно изследване с бързи тестове за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис;

• измерване нивото на кръвна захар с глюкомер;

• много награди и изненади за жителите на град Пазарджик.

Всички желаещи могат да се възползват от предоставяните услуги напълно безплатно. Изследванията с бързи тестове се извършват при гарантирана конфиденциалност.

Организаторите канят жителите и гостите на Пазарджик да посетят инициативата, да отделят няколко минути за своето здраве и да получат ценна информация от специалистите на РЗИ.