Безплатни изследвания на кръв, тегло, кислород, ХИВ и др. прави РЗИ в Парк-острова в Пазарджик

На 23 юли (четвъртък), от 10:00 до 12:00 часа, в Парк-остров „Свобода" в Пазарджик, Регионална здравна инспекция – Пазарджик, съвместно с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев" – Пазарджик и инициативата „Лятна читалня", организира здравна кампания под мотото:
„Отдели време за профилактика днес – подари си спокойствие и здраве за утре"
Инициативата има за цел да насърчи профилактиката, здравословния начин на живот и информираността на гражданите относно значението на редовните профилактични прегледи и ранното откриване на социалнозначими заболявания.
По време на събитието специалисти от РЗИ – Пазарджик ще извършват безплатно:
• измерване на ръст и тегло;
• изчисляване на индекс на телесна маса (ИТМ);
• измерване на артериално кръвно налягане;
• Измерване на нивото на въглероден оксид в издишан въздух и изчисляване съдържанието на корбоксихемоглобин в кръвта на пушачи със smokerlyzer;
• Раздаване на здравно-информационни материали;
• консултации за здравословен начин на живот;
• анонимно и безплатно изследване с бързи тестове за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис;
• измерване нивото на кръвна захар с глюкомер;
• много награди и изненади за жителите на град Пазарджик.
Всички желаещи могат да се възползват от предоставяните услуги напълно безплатно. Изследванията с бързи тестове се извършват при гарантирана конфиденциалност.
Организаторите канят жителите и гостите на Пазарджик да посетят инициативата, да отделят няколко минути за своето здраве и да получат ценна информация от специалистите на РЗИ.