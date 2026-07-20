ДБ за US самолетите: Искаме да видим всички документи, нека Йотова свика КСНС

Такива важни стратегически решения не може да се взимат просто на базата на заявки, трябва да видим всички документи, да чуем премиера, военният министър и службите. Удобен формат за това е Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), за който отново призоваваме президента Йотова и днес изпратихме официално писмо към нея.

Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов. Със спешна нота в петък, 17 юли, САЩ са поискали от правителството да може да базира 8 от своите военни самолети-цистерни на военното летище "Безмер". В нотата е пояснено, че те са за "подкрепа" на американските военни операции в Близкия изток, обяви премиерът Румен Радев на годишната конференция на дипломатите, организирана от външната министърка Велислава Петрова.

"До момента не сме дали разрешение, защото такова решение трябва да се вземе от парламента. Днес с решение на правителството ще предложим на НС да позволи престоя на тези самолети", каза още той.

"САЩ са изключително важен стратегически партньор. Преди да гласуваме за предложението на премиера Радев отново да се върнат американските военни цистерни у нас, трябва да получим пълната информация от самия него, министъра на отбраната и службите. Трябва да разберем и какъв е напредъкът за отпадането на визите за България. Както и защо премиерът отново иска военните самолети да се върнат", заяви другият съпредседател на "Да, БГ" Ивайло Мирчев.

Според Мирчев до настоящата ситуация се е стигнало след оттеглянето на България от коалицията на желаещите миналата седмица.

"Тя всъщност стартира с проекта "Фрея", тоест противодействието на балистичната опасност от Русия и не само, и създаването на противоракетна отбрана в Европа. България, след оттеглянето на Щатите и стартирането на този процес, можеше да бъде важна част от този процес и да осигурим отбраната на страната. Когато става дума за Иран и Близкия изток, ние трябва да следваме общоевропейската позиция или поне да участваме в нейното формиране, а не да имаме индивидуална. Важно е България да бъде част от проекта "Фрея" за противоракетна отбрана, за да може страната ни да бъде истински защитена. Ако не се включим в този проект, изпълняваме желанието на Путин България да бъде беззащитна", категоричен бе Мирчев, който е и зам.-шеф на комисията по отбрана в парламента.

"Ако парламентът стигне до решение в "Безмер" да кацнат отново американски цистерни, трябва да отправим отново искане към Гърция да бъде разположена батарея "Пейтриът", тъй като има определени опасности в това отношение", допълни той, като напомни, че по време на служебния кабинет на Андрей Гюров гръцка батарея пазеше небето над България заради опасността от ракетна атака на Иран.

"Нямаме информация нито за оценка на рисковете, нито за възможността на разполагането на батарея "Пейтриът", нито каква информация са дали американските партньори. Засега не можем да ви кажем разумно или не, е това решение", каза и Божидар Божанов. След като видят документацията, от ДБ ще решат как да гласуват, обяви той.

"Военният министър в правителството на Росен Желязков Атанас Запрянов пусна военните самолети на САЩ на нашето летище за учение на НАТО. Той е в правомощията си като министър да го направи, тъй като става въпрос за съюзни ангажименти. Сега премиерът Румен Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия", коментираха от ГЕРБ по-рано днес.

А бившият външен министър Георг Георгиев запита: "Не виждам да сме получили разрешение за падане на визите. Само преди няколко месеца много помпозно Радев заяви, че е поискал от Тръмп, толкова високо ниво, отпадане на визите на български граждани за пътуване в САЩ? Паднаха ли визите, напът ли са да паднат? Има ли нещо по темата, което не знаем, та за пореден път на дневен ред да е темата за пребиваването на самолетите у нас".

Освен ГЕРБ, че ще гласуват "за", обяви и лидерът на ДПС Делян Пеевски в писмена позиция до медиите.

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Керемедчиев към снимката, което породи притеснение дали българското летище няма да се използва като начална точка, от която самолетите да се включат във военните действия на САЩ в Иран.

Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

През март Гърция пък разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След встъпването в длъжност на премиера Румен Радев, той съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още няма отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни. Тогава военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма пряка опасност за България заради престоя на американските военни самолети-цистерни в столицата.

Той обясни, че винаги има рискове, но в момента няма пряка заплаха за страната. Преди разписването на решението за удължаване на престоя на самолетите пък от МО и службите направили нов анализ и оценка на риска, като липсата на пряка заплаха била потвърдена от тях.

Тогава Стоянов заяви, че новата нота от САЩ е продължение на предишната, като се препотвърждава, че ангажиментът на самолетите е свързан с обучение.