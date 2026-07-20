Частично бедствено положение в село Ореш заради безводие

Обявиха частично бедствено положение в свищовското село Ореш заради проблеми с водоснабдяването. То е в сила от 20 юли за неопределено време и е предизвикано от проблеми с довеждащия водопровод и множество аварии по водопроводната мрежа от каптаж "Илиево" до помпената станция на селото.

Търси се съдействие от всички държавни органи. При нужда трябва да бъдат изпратени допълнителни сили и средства за неотложни аварийни дейности, гласи заповедта на кмета на общината Генчо Генчев.

Населението ще се снабдява чрез водоноски, които ще бъдат обозначени, че водата е само за битови нужди. Кметът на населеното място трябва да създаде организация водоноските да са под постоянна охрана.