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Подсъдим за смъртта на инвалид в Карлово: Намушках го, но не исках да го убия

Ваня Драганова

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Съдебната охрана води Ибрям Осман в залата. Снимка: Никола Михайлов

Изпитвам  огромно съжаление, заяви Ибрям Осман

Подсъдимият за смъртта на Стефан Асенов, прободен с нож на гарата в Карлово, призна вината си обяви, че изпитва "огромно съжаление". "Намушках го, но не исках да го убия", заяви пред Пловдивския окръжен съд 43-годишният Ибрям Осман.

Той е от карловското село Розино и до задържането си работел като кантонер. На фаталната дата - 7 ноември 2025 г., от обучение в НКЖИ се прибирал и синът му Али Ибрям. Във влака той се засякъл със Стефан Асенов, който бил с ампутиран крак, и негови роднини. Възникнало спречкване, Али се обадил на баща си, който отишъл с брат си Юсеин и други близки на гарата в Карлово и когато Асенов слязъл, започнал бой. Инвалидът бил удрян с патериците си, после Ибрям Осман го пробол с нож в крака, засегнал артерия и раненият починал от загубата на кръв.

"Аз не съм бил там, но от една жена, пътувала в същия влак, знам, че Асенови жестоко са били племенника. Обиждали са го, че е мъж", обясни предисторията на конфликта Юсеин Ибрям. Той призна, че е участвал в побоя, и също изрази съжаление. 

Делото продължава с разпити на още свидетели. 

Съдебната охрана води Ибрям Осман в залата.

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