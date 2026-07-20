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Радослав Начев отново е зам.-директор на полицията в Пловдив, повишиха го до комисар

24 часа Пловдив онлайн

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Комисар Радослав Начев Снимка: МВР

Заемаше същия пост от 8 декември 2022 г. до 12 октомври 2023-а

Досегашният началник на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Пловдив Радослав Начев е временно преназначен на длъжност зам.-директор и му е присъдено званието „комисар". Същия ръководен пост той заемаше и в периода от 8 декември 2022 г. до 12 октомври 2023 г. В новата си стара длъжност той встъпва със заповед на министъра на вътрешните работи. 

Радослав Начев е роден през 1983 г. в Пловдив. През 2007 г. се дипломира по специалност „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Академията на МВР и започва професионалната си реализация като полицейски инспектор в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност" в сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Пловдив. През 19-годишната си служба на два пъти застава начело на този сектор, а също ръководи и секторите „Специализирани полицейски сили" и „Специални тактически действия". През декември 2021 г. до първото му назначаване като зам.-директор, той е бил зам.-шеф и началник на отдел „Пътна полиция" в Столична дирекция на вътрешните работи.

За постигнати отлични резултати в изпълнение на служебната си дейност комисар Начев е награждаван многократно.

Комисар Радослав Начев Снимка: МВР

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