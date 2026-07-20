Пуснаха под домашен арест тираджията от катастрофата със загинал на "Тракия" край Карнобат

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно наблюдение шофьора, обвинен за катастрофата с тир край Карнобат, съобщиха от съда. Съдебния състав разгледа жалбата на А. И. срещу наложения му постоянен арест, като определението на първата инстанция бе отменено.

На 10 юли камион разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Тракия" и навлезе в насрещното движение, като блъсна две леки коли. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

По случая все още няма изготвена автотехническа експертиза, каза пред журналисти Борислав Янков, адвокат на 56-годишния А. И., който е обвиняем за инцидента. По думите му гумите на катастрофиралия камион не са били износени. Защитата продължава да поддържа тезата, че се касае за спукана гума заради високите температури.

От прокуратурата посочиха, че автотехническите експертизи са сложни и изискват време, за да бъдат изготвени.

Минути след инцидента на 10 юли окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира, че според първоначалните обяснения на водача причината за навлизането в насрещното движение е именно спукана гума. Той подчерта, че тази версия може да бъде проверена единствено чрез назначената автотехническа експертиза. Чинев коментира и организацията на пътната безопасност, като заяви, че предпазните съоръжения по автомагистрала „Тракия" отново не са изпълнили предназначението си и не са предотвратили навлизането на тежкотоварния автомобил в насрещното платно. Според него държавата трябва да предприеме по-ефективни мерки за ограничаване на тежките катастрофи.

Подобен инцидент имаше и на 24 юни. Тогава на АМ "Тракия", но край Ямбол, шофьор на тир изгуби контрол над камиона и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

След катастрофата през юни вътрешният министър Иван Демерджиев поиска проверки на всички мантинели в страната. Той обясни, че за в бъдеще МВР ще проверява при всяка катастрофа с ранен или загинал не само шофьорите, но и пътя. Това включва както крайпътни дървета, така и мантинели, храсти, качеството на настилката и други. Само за юни например вътрешното ведомство изпратило над 1400 писма до стопаните на пътя с препоръки какви проблеми по тях да отстранят. Ако не го направят, МВР ще ги даде на прокуратурата.