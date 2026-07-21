С кражби от селски магазини и вили Асен 20 дни хранел похитената Наталия

На 30 юни отвлече 11-годишната дъщеря на бившата си приятелка

Избирал места без камери, познавал отлично терена и винаги се изплъзвал

С кражби от вили и селски магазини без камери Асен Симеонов изхранва себе си и 11-годишната Наталия, която отвлече на 30 юни. Момичето е дъщеря на бившата приятелка на 40-годишния мъж, известен и с прякора си Чарли. Симеонов похити детето от дома му във варненското село Константиново.

Въпреки че МВР пусна снимки на момичето и на мъжа, засега няма следа, която категорично да посочва местоположението на двамата. Криминалисти обаче свързват няколко кражби от магазини и вили със Симеонов. Те били в места, на които мъжът има минало, казаха запознати с разследването. Симеонов влизал в тях и задигал храна за няколко дни, като винаги внимавал да няма камери. Затова от полицията го подозират, но не са напълно сигурни, че е бил той.

Намек, че Симеонов се изхранва с кражби, дойде и от вътрешния министър Иван Демерджиев. “Човекът, който е отвел детето, доста добре познава района. Това не е първи случай. Има опит в оцеляването при такива условия”, коментира в понеделник той, но не навлезе в подробности.

Запознати с разследването обясниха, че всяка кражба, за която се смята, че може да е негово дело, се проверява незабавно. В издирването участват и доброволци. Неофициално се твърди, че на няколко пъти екипите са били близо до залавянето на Симеонов, но успявал да се изплъзне.

Кражбите са част от досието на Симеонов. Той има няколко престоя в затвора. Осъждан е за грабежи, за шофиране след употреба на алкохол и побой. Смята се, че той не би наранил Наталия, нито пък би се самоубил. Целта му вероятно е да накаже нейната майка Тодорка, която го напуснала.

Вече 20 дни Асен Симеонов и Наталия не могат да бъдат открити, а сигналите на тел. 112, че са забелязани, намаляват. В първите дни те били чести. Всеки се проверява незабавно, като освен полицията на тях се отзовават и граничари и жандармеристи.

Официално Наталия и Асен са издирвани в 3 области - Варна, Бургас и Шумен. Търсят ги от областните дирекции на МВР и криминалисти от Националната полиция.

“Надявам се и вярвам, че ще имаме резултат. Включихме допълнителни сили, ще ги засилим още повече, за да има успешен завършек”, каза Демерджиев, след като още в първия ден от изчезването им МВР шефът критикува реакцията на полицията във Варна.

Наталия бе отвлечена малко след полунощ на 30 юни. Часове преди това Симеонов нахлул в дома на майка ѝ Тодорка. Появил се неочаквано, след като от април двамата били разделени. Наталия първа го видяла и предупредила майка си. Възрастните се скарали, а той ги заплашил с думите: “Вие ми съсипахте живота. Аз ще съсипя вашия!”.

След това повредил телефона на жената, за да не може да се обади за помощ. Счупил едната ѝ ръка и вързал ръцете и краката ѝ с парцали. Запушил устата на Тодорка, за да не вика за помощ. Предупредил я, че ще я убие, ако Наталия не тръгне с него. Затова детето го последвало. “Мамо, не се тревожи, нищо няма да ми се случи!”, казало момичето.

На тръгване Асен заключил вратата на къщата отвън. Последната сигурна следа е запис от охранителна камера в началото на село Константиново. На кадрите се вижда как Симеонов върви пеша с 11-годишното момиче.

В опит да получат сигнали за двамата на 1 юли следобед от МВР задействаха системата Amber alert. Тя се ползва за откриване на изчезнали деца, като съобщението и описанието на издирваното лице се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно. В случая на Наталия бе описано, че тя е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см.

При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. В текста бе обяснено, че за последно е видяна на 30 юни в района на село Константиново. От ГДБОП, които администрират системата, бяха сложили и снимката на Асен Симеонов. Мъжът е на 40 години, висок около 170 см, късо подстриган, с едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

МВР призова всеки с информация да се обади на тел. 112 или да се свърже с ОДМВР - Варна, на тел: 052 652 016.

На 2 юли властите задействаха и системата за ранно оповестяване Bg-alert. Тя бе със същия текст, но и преведен на английски език. Съобщението бе разпространено в областите Варна, Бургас и Шумен.