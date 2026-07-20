Тир спука гума и се преобърна на АМ „Тракия“, движението е ограничено

Тежкотоварен камион се преобърна на автомагистрала „Тракия" край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление. Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър в посока София, съобщи БНТ.

Тирът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол.

Към момента движението в района се осъществява само в крайната лява лента и единствено за леки автомобили. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходния маршрут Айтос – Карнобат – Петолъчката.

На 10 юли камион разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Тракия" край Карнобат и навлезе в насрещното движение, като блъсна две леки коли. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

Минути след инцидента на 10 юли окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира, че според първоначалните обяснения на водача причината за навлизането в насрещното движение е именно спукана гума. Той подчерта, че тази версия може да бъде проверена единствено чрез назначената автотехническа експертиза. Чинев коментира и организацията на пътната безопасност, като заяви, че предпазните съоръжения по автомагистрала „Тракия" отново не са изпълнили предназначението си и не са предотвратили навлизането на тежкотоварния автомобил в насрещното платно. Според него държавата трябва да предприеме по-ефективни мерки за ограничаване на тежките катастрофи.

Подобен инцидент имаше и на 24 юни. Тогава на АМ "Тракия", но край Ямбол, шофьор на тир изгуби контрол над камиона и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир, когато катастрофата станала.

След катастрофата през юни вътрешният министър Иван Демерджиев поиска проверки на всички мантинели в страната. Той обясни, че за в бъдеще МВР ще проверява при всяка катастрофа с ранен или загинал не само шофьорите, но и пътя. Това включва както крайпътни дървета, така и мантинели, храсти, качеството на настилката и други. Само за юни например вътрешното ведомство изпратило над 1400 писма до стопаните на пътя с препоръки какви проблеми по тях да отстранят. Ако не го направят, МВР ще ги даде на прокуратурата.