Слави Трифонов пак пише до Демерджиев: Защо бяхте в Америка? И отново го пита за "Петрохан"

"Господин Демерджиев, как беше в Америка? Вие, всъщност, защо бяхте там? Ааа, за да се видите със заместник-държавния секретар. А с него ли се видяхте? Или с някой друг заместник, който го замества? Защото Вие твърдите едно, а на снимката е друг човек".

Това попита лидерът на ИТН Слави Трифонов в пореддното си открито писмо до МВР шефа Иван Демерджиев с копие до премиера Румен Радев, публикувано на профила на шоумена във Фейсбук.

В него пише още:

"Сега, аз не искам да казвам, че Вие сте лъжец, но май твърдите неща, които не са верни. Както и да е, могли сте да отидете на екскурзия на държавни разноски - отишли сте. Дето се вика - видели сте свят. И светът Ви е видял. Вярно, заместник на света, но все някой Ви е видял.

Между другото, защо сте толкова словоохотлив в Америка и толкова мълчалив в България? Когато става дума за Петрохан и Околчица, разбира се.

И докато Вие си мълчите по този въпрос, конспирациите се развиват. Слуховете стават все по-големи, а обществото има нужда от истината.

Дали вече сте си повярвали, а, господин Демерджиев? Дали вече, според Вас, сте на един пиедестал, решенията са само Ваши, отговорността Ви е огромна, Вие движите нещата, а ние всички сме отдолу? И някакъв си там Слави Трифонов всяка седмица Ви задава едни и същи въпроси и само Ви дразни.

Изглежда, че е точно така. А времето си върви - минаха пет месеца. И ако Вие продължавате да си мълчите, аз ще продължавам да питам. Защото, господин Демерджиев, силата е в истината. И тук, и в САЩ! Вижте по-малко".

"Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пиша всяка седмица. Това пък написа на вътрешния министър наскоро лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"Случаят „Петрохан" е важен заради многото въпроси, които чакат своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви чакаме?", попита тогава Трифонов. И посочи, че е видял много вътрешни министри, огромна част от които били "самозабравили се чиновници". Казва, че Демерджиев започва да му прилича на такъв.

Трифонов се обърна и към министър-председателя Румен Радев. Призовава го да посъветва министъра на вътрешните работи "да се вземе в ръце и да даде така необходимите отговори за случая „Петрохан".

Досега Слави Трифонов бе написал поне 5 писма до вътрешния министър Иван Демерджиев по случая, при който трима загинаха при хижа "Петрохан" и трима - на връх "Околчица".

"В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан" под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило. По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства. Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора", гласи част от отговора на Демерджиев на едно от писмата на Трифонов.