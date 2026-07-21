Вековните дървета на София - в регистър

Черницата, на която Левски е връзвал коня си, и още близо 130 вида могат да се превърнат и в туристическа и образователна атракция, казва авторът на идеята проф. Вили Лилков

Вековните дървета в София да бъдат описани в регистър и за тях да се направят образователни и туристически маршрути. Това предлага общинският съветник от “Синя София” проф. Вили Лилков. Той е изпратил идеята си като въпрос до кмета Васил Терзиев. Темата е включена като последната точка в сесията на Столичния общински съвет в четвъртък, която ще е последна преди лятната ваканция. ПРОФ. ВИЛИ ЛИЛКОВ

“В София има над 130 вековни дървета, всяко от които има своята история, която заслужава да бъде публично разказана, а самото то - показано”, обясни проф. Лилков пред “24 часа”.

Като пример той даде черницата, на която Васил Левски е връзвал коня си преди повече от век и половина. Според историята там е бил известният Кацигра хан (описван още като Златишки), в който отсядал Дякона, когато идвал в София. Днес на ул. “Искър” 2 зад Централна баня е гаражът на Народното събрание. Именно там се намира и едно от най-старите дървета в столицата, което е от вида бяла черница. През годините е имало спорове колко възрастно е дървото, като от различни специалисти са посочвани между 650 и над 200 години. На самото дърво има табела, неясно кога поставяна, на която е записано, че е на 220 г., както и друга, че е защитен вид.

Черницата, на която Васил Левски е връзвал коня си преди повече от век и половина, се намира на ул. "Искър" 2. Снимка: Велислав Николов

Малцина обаче знаят историята на черницата и ще отидат да я видят специално.

Затова трябва да се направи сайт, в който за всяко от вековните дървета да се опише не само историята му, но и годините, състоянието му, както и точното му местоположение, убеден е проф. Лилков.

В кв. “Лозенец” например е парк “Славейковите дъбове”, в който има запазени 20-ина дървета на по 300 г. Те са част от бившата частна градина на Петко и Пенчо Славейкови и под тях в края на ХIХ и началото на ХХ век са се събирали поетите и писателите от литературния кръг “Мисъл”.

Интересна е историята и на 30-метровия смърч в началото на Борисовата градина, близо до паметника на Иван Вазов. Той е наречен Вазовият смърч, защото е засаден от патриарха на българската литература през 1885 г.

Редки видове като блатен кипарис и вековна диворастяща сива топола пък има в Докторската градина, която е била ботаническа от 1896-а до 30-те години на миналия век. Именно сивата топола е първото дърво, засадено там през 1892 г. А кипарисът е изключително рядко растение за нашите географски ширини.

На над 100 г. е и тисът в градинката пред Музея за история на София. Преди няколко години за защитени бяха обявени и три вековни чинара в градинката “Кристал”, но един от тях се прекърши и падна при последната голяма буря в столицата.

Един от чинарите в градинката на “Кристал”. Снимка: Велислав Николов

Тази информация ще е полезна и интересна не само за туристите и учениците, но и за специалистите лесовъди.

Създаването на регистър на вековните дървета във всяка община е разписано в Закона за биологичното разнообразие, но тъй като нормите не са задължителни, не се изпълняват, казва Лилков. Подобен има към Изпълнителната агенция по горите, но той е за защитените видове в България и не се обновява редовно. (Виж по-долу.)

Проф. Лилков има подкрепа за идеята си от колеги от СОС. Ако срещне одобрение и от екипа на кмета, още на първото заседание на общинския съвет след ваканцията ще внесе проекторешение, с което СОС конкретно да възложи изработването на сайта.

След време този регистър може да бъде разширен, а столичани да бъдат призовани да изпращат и те информация за растителните видове на тяхната улица или в дворове и междублокови пространства. По техни сигнали специалисти може да оглеждат дърветата и да определят кой вид колко е ценен и дали трябва да бъде защитен. А хората ще бъдат подтикнати да се огледат около себе си, да имат друг поглед и отношение към природата и зелените пространства на града, обясни проф. Лилков.

Вековният дъб благун в ивайловградското село Казак вече е защитен.

Над 2400 са в страната, в защитения списък се добавят със заповед на екоминистъра

Не прочутата Байкушева мура, а Гранитският дъб на 1700 г. е най-старото дърво в България. Цер, благун, бряст са още сред столетните видове, близо 300 обаче се губят от описа

Цер и благун на по 300 г. живеят в Хасковска област. Това не са приказни герои, а вековни дървета, които през пролетта бяха добавени към списъка на защитените със заповед на министъра на околната среда и водите.

Церът има обиколка на стъблото 3,90 м и височина около 15 м. Благунът се извисява 11 м. И двете дървета са от рода на дъбовете, сравнително непретенциозни към природните условия и се различават предимно по листата и формата на жълъдите си.

Колко са обаче вековните дървета общо в България, никой не знае с точност въпреки наличния регистър, който, оказва се, далеч не е пълен. А сечта им понякога остава неотразена. Регистърът е на Изпълнителната агенция по околната среда. Според него всички вековни дървета са 2403, най-много в област Хасково, следвана от Софийска област.

“Липсата на поредни регистрационни номера се дължи на заличаване на вековни дървета, прекатегоризирането им в природни забележителности или защитени местности, както и на дублирания в архивните хартиени регистри”, обясняват от агенцията. След запитване на екипа ни те добавиха специална графа за това колко броя има от всеки вид в съответното място. Но общото число пак не отговаря на официалнато - губят се близо 300 дървета.

Регистърът се явява единственият официален източник за местоположението, вида и възрастта на защитените дървета. В него присъстват и най-познатите на българите горски великани, сред които е Байкушевата мура. Тя е на повече от 1300 години и това я прави най-старото иглолистно дърво у нас. Кръстена е на откривателя си - лесовъда Константин Байкушев, един от основоположниците на горското дело в България. Висока е приблизително 26 м, обиколката на стъблото е 7,80.

Байкушевата мура е на 1300 г. и е най-старото иглолистно дърво у нас.

Малцина знаят обаче, че това най-известно дърво в България се нарежда на второ място по възраст след Гранитския дъб, който е на близо 1700 години. Обиколката на дънера е почти колкото на Байкушевата мура - 7,45 м. Дървото се намира в с. Гранит край Стара Загора, обявено е за забележителност и е турстическа атракция. В последните 20 г. обаче вековният дъб изсъхва и от огромната му зелена корона е останал само един сух скелет с няколко живи клона, подкрепян от стоманена конструкция.

Подобни мерки са взети и за друго прочуто вековно дърво - Старият бряст в Сливен. Той е на около 1100 г. и дори се охранява от държавата. В центъра на града е и е един от символите му, но вече е почти изсъхнал. Консервиран е, укрепителен пълнеж предотвратява загниването му и развъждането на микроорганизми.

С обявяването на дърветата за защитени се забранява изкореняването, отсичането и всякакви действия, които биха довели до унищожаване или влошаване на състоянието им. Въпреки това през 2024 г. например в дена на изборите десетки дървета бяха унищожени при незаконна сеч в софийския кв. “Малинова долина”, а вековен дъб там изгуби два от клоните си. Иронично, но тази горе е в близост до Института за гората при БАН, вековните дървета в нея са 5. След като граждани подали сигнал за сечта, служители на районната администрация отишли начело с кмета на “Студентски” Петко Горанов и заварили 20 души с тежко оборудване и камион с вече натоварени дървета. Подобна участ можеше да сполети гората с вековни дървета и заради пробива на ул. “Едуард Генов” в същия квартал, предупреди тогава кметът.

Такъв казус имаше и в Китен през 2017 г. - планирали изсичане на близо 100 дървета, някои от които вековни, за да се построи улица, за която изобщо не е имало обществено обсъждане. Скандалният проект бе спрян.

В пловдивското село Браниполе обаче отсякоха два вековни дъба преди 2 г. навръх Цветница с решение на кметицата Даниела Стоилова, съгласувано с община “Родопи”. По оценка на еколози били изгнили, а и пречели на строежа на медицински център.