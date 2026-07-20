US самолетите се връщат за войната в Близкия изток (Обзор)

Решението ще се гласува от парламента по предложение на правителството, напът е да получи конституционно мнозинство - управляващите плюс ГЕРБ и ДПС. От ДБ пък изненадващо поискаха да се свика КСНС

Самолетите цистерни на САЩ се завръщат у нас. Искането е те да са базирани в България за подкрепа на американските военни операции в Близкия изток. Но този път решението ще се вземе от депутатите, а и ще бъдат не в столицата, а на военна авиобаза.

Премиерът Румен Радев оповести новината по време на годишната конференция в София на българските дипломати.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище “Безмер”. По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска

престой от 24 юли до 1 октомври

Радев напомни, че през февруари, когато кабинетът “Желязков” пусна самолетите на софийското гражданско летище и им разреши да останат до края на май, депутатите бяха “заобиколени”. “До момента не сме дали разрешение, защото такова решение трябва да се вземе от парламента. С решение на правителството ще предложим на Народното събрание да позволи престоя на тези самолети”, съобщи премиерът.

Румен Радев СНИМКА: Николай Литов

При първото искане за престой американските самолети бяха у нас за учение на НАТО, а сега премиерът Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия, реагираха веднага от ГЕРБ. “И тук идва манипулацията на фактите:

това са съюзни ангажименти и не се иска решение на Народното събрание”,

категоричен бе бившият външен министър Георг Георгиев.

Иначе от ГЕРБ бяха категорични, че ще гласуват “за” искането, защото позициите им са последователни. Но били озадачени защо премиерът се криел зад собственото си мнозинство, след като то, така или иначе, ще послуша неговата дума.

Подкрепа заяви и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

От “Демократична България” пък не пожелаха да кажат как ще гласуват в парламента, първо искали да видят всички документи. Изненадващо те вече изпратили официално писмо към президента Илияна Йотова с искане да свика Консултативния съвет по национална сигурност. Съпредседателят Божидар Божанов обяви, че това е удобен формат да бъдат

изслушани и премиерът, и службите, и военният министър

Димитър Стоянов.

А от “Продължаваме промяната” коментираха лаконично, че още чакат Радев “да рапортува какво стана с отпадането на визите”. Паднаха ли вече, попитаха и от ГЕРБ.

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.

Категорично против американските военни самолети да кацнат отново у нас са “Възраждане”.

Днес предстои извънредно заседание на парламентарната комисия по отбрана. Нейният член Христо Гаджев от ГЕРБ разкри, че от “Прогресивна България” са ги информирали в неделя за свикването му, но без да се знае какво точно трябва да се гласува.

Искането за базиране на самолетите на американските ВВС вероятно ще влезе в пленарната зала в сряда, защото според проекторешението на кабинета те следва да пристигнат в “Безмер” още този петък.

Вписано е и разполагането на екипажи за самолетите -

до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси

Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.

Решението е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета “Желязков”, след като военният министър Атанас Запрянов получил нота от съюзниците ни малко преди властта да бъде предадена на служебното правителство, в което той запази поста си. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Служебният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17.02. - 15.05.

В началото на март премиерът Андрей Гюров поиска от Запрянов анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка останаха в София. Всъщност те бяха разположени на военното летище “Враждебна”, но то няма капацитет за всички самолети, затова имаше и на гражданското “Васил Левски”.

Приемането им у нас предизвика реакцията на Иран - в нота страната предупреди, че е готова да предприеме “ответни мерки”. Последваха успокоения, че София и Техеран запазват дългогодишните си добри отношения въпреки ситуацията. През март Гърция разположи своя батарея “Пейтриът” в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е “отпаднала опасността от балистични атаки”. Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След като кабинетът “Радев” разреши престоят на самолетите да бъде удължен до края на юни, министър Стоянов обясни, че на американците е било предлагано цистерните да бъдат преместени от гражданското летище в София на някое от военните - “Граф Игнатиево” или “Безмер”. Те не дали съгласие за това, а и анализ на военното министерство показа, че само в София има място, което покрива изискванията за прием на такъв самолет, носещ гориво с обем 100 000 л.

Преди 11 дни правителството прие решение, с което военните летища

“Безмер” край Ямбол и “Враждебна” в София ще бъдат ремонтирани с пари на НАТО,

защото стават ключови за алианса.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пишеше в правителственото решение. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния фланг на НАТО. Там са базирани българските военнотранспортни самолети “Спартан”.

В момента пистата в “Безмер” е дълга 3000 м, което е на границата за безопасно излитане на американските “Стратотанкер”. Това означава, че през лятото заради по-разредения въздух те не могат да излитат с пълния си обем товар от гориво. Именно дължината на пистата бе причина първия път да се настоява летището в София да приеме самолетите цистерни.