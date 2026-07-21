Пари за безработица вземат предимно 54-годишните, а френската схема вече не работи

Плащат повече обезщетения на чужденци заради войната в Украйна и Близкия изток

Жена над 54 г. със средно образование. Това е профилът на безработния, който получава обезщетение от бюрата по труда.

През миналата година регистрираните безработни са 149 321.

Право на обезщетение са имали само 61 249 души

На ден минималното обезщетение е 9,21 евро, а максималното - 54,78 евро. Размерът им ще остане замразен и с новия бюджет.

Причините да не бъде платено обезщетение са две. В единия случай безработните нямат достатъчно осигурителен стаж, като за обезщетение се иска да са правени вноски в 12 от последните 18 месеца. Във втория става дума за т.нар. трайно безработни, тъй като обезщетенията се изплащат за определен срок в зависимост от годините стаж. Най-краткият е 4 месеца, а най-дългият е 12 месеца.

В новия си бюлетин експертите на НОИ отчитат, че повече мигранти имат право на помощи у нас. Причините са свързани с военните конфликти в Украйна и Близкия изток. Така през 2022 г. 92-ма чужденци получават обезщетение за безработица у нас. В началото на 2022 г. броят им нараства до 257 лица.

Законовите промени, с които бяха пресечени измамите с т.нар. френска безработица, продължвата да дават своя ефект. Те бяха приети през август 2024 г., защото хиляди българи отиваха на сезонна работа в ЕС с много кратко осигуряване върху трудов договор за по 2000-3000 евро. Връщайки се у нас, се регистрираха на трудовата борса и получаваха максимални обезщетения по над 1000 евро.

Според промените при стаж от друга държава в ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария завърналият се българин може да се регистрира като безработен и да получава обезщетение, изчислено върху доходите му от последните 24 месеца.

Преди промените право на високи обезщетения имаха над 5000 души средно на месец, а сега те са 2053. Най-много такива обезщетения има Благоевград. “Делът на лицата от областта нараства от около 23% през 2020 г. до 47,4% през август 2024 г. А към декември 2025 г. възлиза на 20,5%”, пишат експертите от НОИ.

Най-често благоевградчани и сега представят

кратък стаж от Франция, Испания и Германия

Във всички области броят на европейските обезщетения намалява, а най-голямо е в Силистра, Видин, Плевен, Ямбол и Смолян, къдто спадът е между 80 и 90%.