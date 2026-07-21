За първи път половин милион бедни с по 50 евро за Коледа - вече не само пенсионерите

По 50 евро за Коледа ще получат 520 хил. бедни през ноември. За целта в бюджета са предвидени 30 млн. евро.

За първи път помощта ще се изплаща на всички нуждаещи се, а не само за пенсионерите. Промяната бе приета в края на миналия парламент по предложение на Деница Сачева от ГЕРБ.

Тя се плаща два пъти в годината - през март и ноември, съответно за Великден и Коледа. А сумата трябва да се определя всяка година с бюджета.

Добавката ще се изплаща на няколко групи нуждаещи се: хора, които получават месечни социални помощи; деца и младежи от 18 до 21 г., които напускат резидентна социална услуга; хора с право на целева помощ за отопление; деца с трайни увреждания; родители и настойници на деца без право на наследство на пенсия; ветераните и военните, които се подпомагат от Агенцията за социално подпомагане. Групите бяха изредени от министър Наталия Ефремова при обсъждането на проектобюджета на ДОО.

Досега тази помощ се изплащаше само на пенсионерите, а през годините парите стигаха основно за най-бедните. Последно този Великден над 1,6 млн. пенсионери получиха празничния бонус. Кабинетът на Андрей Гюров се бе спрял на вариант с две граници на бедност - по 50 евро за хората с пенсии до линията на бедност (390,63 евро), като за първи път вкара и нова скала - минималната заплата. Така по 20 евро получиха хората с пенсии между 380,63 и 620,20 евро. Това струваше 57 800 000 евро на бюджета, или близо два пъти повече от средствата, отделени преди това.