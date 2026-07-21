Парите за личната помощ стигат почти 1 млрд. евро - вдигнаха се 80 пъти за 8 г.

По 12 хил. нови лични асистенти на година, 88% са членове на семейството

Над 1,364 млрд. евро ще струват през тази година помощите за хората с увреждания, като в тази сума не влизат парите за инвалидните пенсии. Това е с над 360 млн. евро повече от 2025 г.

Всяка година те главоломно растат, а реално помощите за хората са недостатъчни и не отговарят на нуждите им. През 2026-а парите за тях ще са 65% -

2/3 от целия бюджет на социалното

министерство, който достига 2 112 455 000 евро.

Това е причината министерството да иска реформа в системата, но без да се ощетяват хората. Тя ще стане на два етапа - първо ще се направи анализ, а после ще се предложат мерки за оценката на работоспособността, за да не бъде ТЕЛК единствен ключ към помощите.

Всъщност най-големият ръст е при парите за личните асистенти, които от 2019 г. досега се са е увеличили 80 пъти. (Виж инфографиката.)

До юни са разплатени 462 млн. евро,

а до края на годината ще трябват още толкова, или около 924 млн. евро.

В проектобюджета за тази година парите за лични асистенти са се увеличили със 185 526 000 евро. Това се дължи на две причини, като основната е автоматизмът при заплатите на асистентите. В момента часовата ставка за тях е 1,4 от минималната часова работна заплата - 5,24 евро на час. При средно 80 часа на месец прави 419,20 евро брутно, а при 168 - 880,32 евро.

Втората причина са хората, които ползват механизма за лична помощ. Те нарастват всяка година с около 12 000 души, или средномесечно с около 1000. През 2019 г. броят на хората, които са я ползвали, е 10 462, а през юни т.г. вече достига 91 447, показва справка на социалното министерство за “24 часа”.

Един от проблемите всъщност е, е че това не са професионални асистенти. Над 88% от тях са част от семейството. Понякога дори са възрастни хора, които трудно могат да се грижат за друг, защото те самите са тежко болни. А има и случаи, когато асистентите всъщност живеят или учат на десетки километри от болните си роднини, за които уж се грижат.

помощ стигат 1 млрд. евро - вдигнаха се 80 пъти за 8 г. Масово на личната помощ се гледа като на източник на семеен доход,

а не като пакет от професионални грижи за човека с увреждане. А и липсват желаещи да са професионални гледачи заради ниското заплащане. Има и големи разлики в индивидуалните оценки при хора с идентичен процент инвалидност, даден от ТЕЛК.

За всички нерeдности всъщност следят общините, защото те са работодатели на асистентите. Поне веднъж на 6 месеца трябва да има контрол и проверка. Освен това са длъжни да реагират и на всеки сигнал чрез проверка на място и събеседване с ползвателя на лична помощ. “Когато се установи, че асистент не изпълнява трудовите си задължения или не извършва всички отчетени дейности, доставчикът на лична помощ предприема действия за търсене на дисциплинарна отговорност”, обясниха от социалното министерство.

"Към настоящия момент служителите на дирекции „Социално подпомагане" извършват индивидуалната оценка на хората с увреждания по утвърдената Методика, която отчита реалните затруднения на лицето в домашна среда и извън нея, породени от различните увреждания. При разработване на формуляра за оценка на потребностите от лична помощ, въпросите са формулирани по начин, който да покрива потребностите на всички групи увреждания. При разглеждане на всеки индивидуален случай социалните работници определят степента на зависимост на човека и конкретния брой часове лична помощ въз основа на спецификата на увреждането му", пишат още те.

Отделно Агенцията за социално подпомагане също прави проверки. Те са по годишен план или след постъпил сигнал.

Законът за личната помощ бе приет на 6 декември 2018 г. след продължителни протести на майки на деца с увреждания, които участват активно в изготвянето на проекта съвместно с омбудсмана Мая Манолова. Законът бе подкрепен единодушно от Народното събрание въпреки резервите на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите относно финансовата устойчивост на неговото прилагане. През 2019 г., след преговори, бе постигнато съгласие до края на 2020-а правото на лична помощ да бъде ограничено до хора с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и до деца с над 50% увреждания и право на чужда помощ. След това ограничението падна и личната помощ се определя по часове след индивидуална оценка на потребностите. Това е причината за голямата разлика.

Тази година ще има и по-голям ръст на финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания. Парите ще са със 133 000 000 евро повече в сравнение с 2025 г. Причината е, че всяка година се вдига линията на бедност, а тя определя и размера за хората с увреждания. В момента тя е 390,63 евро.

“Какво означава това за хората с трайни увреждания? Човек с увреждане от 50-70% всеки месец ще получава (и вече получава всъщност) 27,34 евро, или с 4,51 евро повече с прямо 2025 г. Човек с 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, който получава и социална пенсия за инвалидност, всеки месец получава 227 евро - 36 евро повече спрямо 2025 г”, обясни министър Наталия Ефремова в социалната комисия при гледането на проектобюджета.

Припомни, че хората с трайни увреждания получават и целеви помощи, пари за рехабилитация, за интеграция, подкрепа за осигуряване на достъпна жилищна среда и жилищна мобилност.

“За съжаление, се отчита ръст на децата с трайни увреждания. През 2026 г. очакваме да подкрепяме

30 хил. деца с увреждане,

или с 3 хил. повече в сравнение с миналата година”, каза още социалната министърка.

В бюджета е предвиден и ръст на социалните и целеви помощи от 13 550 000 евро. Те се дават, ако възникне еднократен инцидент като например някакво бедствие.

“Месечната социална помощ е друг вид помощ, която се определя вече малко по-диференцирано, като се взема като процент от линията на бедност за съответната година, коригира се допълнително с определен процент в зависимост от това каква е целевата група и съответно доходното състояние на семейството. Например месечна социална помощ получават самотни родители, родители, които отглеждат дете до 3 г., жени 45 дни преди раждането, когато имат ниски доходи. И всички те през 2026 г. ще получават с 23 евро повече, отколкото през миналата година и помощта възлиза на 140,63 евро”, обясни още Ефремова.