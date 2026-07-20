Свищов влага 100 хил. евро за спешна подмяна на 800 м довеждащ водопровод до Ореш

100 хиляди евро ще отдели община Свищов за спешен авариен ремонт на част от довеждащия водопровод към село Ореш. Днес бе обявено частично бедствено положение в населеното място поради проблеми с довеждащия водопровод и множество аварии по водопреносната мрежа от каптаж Илиево до помпена станция Първи подем. Недостигът на воден ресурс в населеното място е вследствие на силно компрометираната ВиК мрежа, а загубата по трасето надвишава 60%. Настъпилото бедствено положение, при което е налице недостиг на вода за питейно-битови нужди за местното население, налага спешна необходимост от подмяната на най-критичния участък от довеждащия водопровод с дължина 800 метра, в който старите азбестоциментови тръби ще бъдат подменени с полиетиленови с висока плътност.

Заповедта за бедственото положение е изпратена до областния управител, а средствата за неотложния авариен ремонт ще бъдат осигурени от редуциран финансов ресурс, с решение на Общински съвет – Свищов за промяна в капиталовата програма, посочват от местната управа.

Във връзка със съществуващия проблем кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев поясни, че още през 2025 г. е изготвен проект за подмяна на водопровода с Разрешение за строеж, чието изпълнение е възпрепятствано от образувано съдебно дело по жалба на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Решението на първа инстанция по дело № 517/2025 г. на Административен съд – В. Търново е обжалвано от Община Свищов и към момента съдебното производство е висящо.