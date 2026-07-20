Ураган събори дървета в Благоевград, пламна и пожар

Ураган събори дървета на няколко места в Благоевград. Бурният вятър се изви около 20 часа, небето потъмня и силни светкавици го озаряваха страховито.

Паднали дървета има до Спортния интернат, на ул. "Ал. Стамболийски", до пазара и на други места, сигнализират жителите в социалните мрежи. Паднали са ламаринени покриви и огради, потрошени са маси и столове на заведения на открито. Засега не се съобщава за пострадали хора, но има много смачкани леки коли. В покрайнините на града пламна и пожар от паднала мълния. Заваля слаб дъжд, който помогна на огнеборците.

В същото време в някои от кварталите на града духа вятър, но той не е толкова силен и няма нанесени никакви щети.