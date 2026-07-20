С 2,6 млн. евро обновяват ДКЦ-V в Пловдив, купуват скенер, мамограф и рентген (Снимки)

70 хил. жители търсят помощ в здравното заведение в "Тракия"

В лечебно заведение на бъдещето е амбицирана да превърне ДКЦ-V “Св. архиепископ Лука” неговата управителка Яна Кашилска. Бившата поликлиника в район “Тракия” е една от най-големите в Пловдив. Строена е по всички правила и стандарти, а неотдавна беше даден старт на мащабно обновяване на фасада, дограма и монтиране на фотоволтаична система. Успоредно с това общинският съвет отпусна 1,3 млн. евро за закупуване на нов скенер, рентген и мамограф.

“Искам да стане високотехнологичен

център за

образна

диагностика”,

обяви Кашилска, която спечели конкурса за още един мандат.

“Нека това лечебно заведение бъде дом на доброто и надеждата”, отправи неотдавна молитва от параклиса на ДКЦ-V епископ Поликарп, викарий на Пловдивския митрополит Николай.

Това е първото заведение в Пловдив за извънболнична помощ, което стартира проект за енергийна ефективност на стойност над 1,33 млн. евро. Партньор е общината.

Предвиждат се цялостна подмяна на дограмата, поставяне на външна изолация и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди. Срокът за приключване на санирането е една година. Следващата стъпка е общината да обнови парка пред лечебното заведение.

Две години ръководството на ДКЦ-V се подготвя за защита и спечелване на проекта.

“Общинският съвет на Пловдив разреши на лечебното заведение да закупим нов скенер, мамограф и рентген в условия на разсрочено плащане”, обясни Кашилска. По думите ѝ това ще стане до края на годината.

В ДКЦ-V работят

над 100

медицински

специалисти

Не само жителите на района търсят помощта на това заведение, но и от други квартали на града.

“Развитието на диагностично-консултативните центрове трябва да бъде национален приоритет. Те са естествената връзка между общопрактикуващите лекари и болничната помощ – мястото, където могат да бъдат диагностицирани и проследени голяма част от заболяванията, без да се стига до ненужна хоспитализация. Това подобрява качеството на медицинската грижа, но и прави здравната система по-ефективна и финансово устойчива”, казва Кашилска, чиято програма беше одобрена от местния парламент.

Нейната управленска философия стъпва върху убеждението, че изграждането на модерно, достъпно и високотехнологично лечебно заведение трябва да предлага комплексна извънболнична медицинска помощ, отговаряща на съвременните потребности на пациентите.

Според Кашилска резултатите от тази политика вече са видими. В периода 2022–2025 г. в лечебното заведение са реализирани инвестиции на обща стойност 1,769 млн. лева, насочени към модернизация на материалната база, обновяване на медицинската апаратура и подобряване на условията за пациентите и медицинските специалисти.

Изцяло са обновени апаратурата в клиничната лаборатория, секторите по физиотерапия, микробиология и образна диагностика, като последният вече работи с дигитализирана система.

Закупени са високоспециализирана медицинска техника, включително кардиопулмонален тест (CPET), ултразвуков апарат за кардиоваскуларна диагностика и система Emsella за неоперативно лечение на уринарна инконтиненция.

Ремонтирани

са над 80% от

специализираните

кабинети,

а с подмяната на двете асансьорни уредби беше осигурена по-добра достъпност за пациентите.

“Тези инвестиции имат пряк ефект върху качеството на медицинската помощ. През последните години броят на преминалите пациенти нараства устойчиво с около 7% годишно, като днес средно над 70 хил. души получават специализирана медицинска помощ в лечебното заведение”, посочва управителката, която е и университетски преподавател.

Разширен е

обхватът на

медицинските

услуги

Докато през 2022 г. лечебното заведение е разполагало с кабинети по 18 медицински специалности, към началото на 2026 г. те вече са 22. Разкрити са нови направления по педиатрия, алергология, вирусология и епидемиология на инфекциозните болести. Това развитие създава възможност пациентите да получават по-комплексна диагностика и лечение на едно място, което е една от основните характеристики на съвременната извънболнична помощ. Обновеното здравно заведение

“Важен приоритет е и развитието на човешкия капитал. Медицинската апаратура сама по себе си не лекува – качеството на здравната услуга зависи от професионализма и мотивацията на хората. Затова последователно инвестирахме и в подобряване на условията на труд и възнагражденията. За периода 2022–2025 г. средната брутна работна заплата в дружеството нарасна с над 55% при средногодишен ръст от около 12%.

През този период към екипа се присъединиха нови лекари специалисти, удовлетворяващ е фактът, че значително се увеличи броят на лекарите под 45 г.”, посочва тя.

ДКЦ-V участва в национални и европейски проекти. Реализирани са такива за подобряване на условията на труд, за осигуряване на достъпна архитектурна среда, за обучение и обмен на добри практики по програма “Еразъм+”.

Изграждат още едно крило към лечебното заведение

Основен приоритет през втория мандат на Яна Кашилска е да продължи разширяването на възможностите за предоставяне на висококачествена специализирана медицинска помощ чрез инвестиции в материалната база, модерна медицинска апаратура и нови технологии.

"В центъра на всички управленски решения и през следващите години ще останат пациентът и медицинският специалист. В тази връзка предвиждаме изграждането на ново крило към лечебното заведение, което ще създаде възможност за разширяване на медицинските дейности, внедряване на нови диагностични и лечебни направления и повишаване на капацитета за обслужване на нарастващия брой пациенти. Реализирането на този проект ще бъде търсено чрез привличане на външно финансиране по национални и европейски програми", казва управителката Яна Кашилска.