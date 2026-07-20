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Буря събори дървета на пътя през Кресненското дефиле

Тони Маскръчка

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Ураган събори дървета в Благоевград. СНИМКА: Фейсбук Забелязано в Благоевград - без цензура

Страшната буря, която преди час премина през Благоевград, вече е в района на Кресненското дефиле. Пътуващи по главен път Е-79 сигнализират, че върху шосето има паднали дървета, срутени камъни и движението е затруднено. Малко след ханчетата трафикът буквално е спрял. Ураганът е съборил и светофара в Кресна, поставен миналото лято, за да улесни пътуването към Гърция и преминаването на местните жители през главния път. 

Ураган събори дървета в Благоевград. СНИМКА: Фейсбук Забелязано в Благоевград - без цензура

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