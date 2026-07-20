Бурята събори дървета и остави села без ток в община Сандански (обновена)

През територията на община Сандански премина силна буря, която причини множество паднали клони, локални щети и прекъсвания на електрозахранването в част от населените места, съобщиха от общинската администрация.

Екипите на Община Сандански, Районно управление - Сандански, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението", Доброволно формирование Сандански и всички компетентни служби вече са на терен и работят по отстраняване на последствията и обезопасяване на засегнатите райони.

От Общината призовават всички граждани да бъдат изключително внимателни и, ако не е наложително, да не напускат домовете си до окончателното преминаване на бурята. Призовават се хората да избягват паркове, дървета, електропроводи и участъци с паднали клони, както и спазвайте указанията на компетентните органи.

Екипите на Община Сандански продължават работа по отстраняване на последствията от бурята.

Премахнато е падналото дърво в района на Районното управление на полицията. В момента започва почистването на паднали клони и дървета по ул. „Стефан Стамболов" в посока Зоокът - Сандански и главната улица.

Продължава и премахването на паднало дърво на ул. „Тодор Каблешков".

Екипите на Община Сандански, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението", полицията, ДФ Сандански и електроразпределителното дружество работят координирано за възстановяване на нормалната обстановка.

Благодарим на всички граждани за проявеното търпение и съдействие. Призоваваме да бъдете внимателни и да избягвате районите, в които се извършват аварийно-възстановителни дейност.