Ураган в Пловдив, прекъснаха двубоя "Ботев" - "Локо"(Сф) (Видео, снимки)

Такова природно бедствие не сме виждали! Дървета падат, други се превиват до земята, дъждът се лее из ведро. Такава е картината в Пловдив в настоящия момент.

Чуват се страховити гърмежи. Прогнозата за буря се сбъдна.

Големият порой прекъсна срещата между местния "Ботев" и столичния "Локомотив" от първия кръг на Първа лига. Той няма да бъде доигран тази вечер, а утре по същото време ще започне отново от 5-ата минута, когато отборите се прибраха в съблекалнята.

За миг всичко се преобърна. След знойния горещ ден, изведнъж привечер задуха силен вятър, а след него рукна проливен дъжд.

Поразиите в целия град тепърва ще се установяват. В момента дори не може да се излезе на терасите. Вижда се една водна стена. И непрекъснато вятърът и валежът се усилват. Градът тотално е блокиран. Улиците и булевардите са превърнати в реки и езера. Шахтите не могат да поемат напора. В "Кючук Париж" при далеч по–слаб дъжд обстановката е драматична, а сега е бедствена. Не по–различно е и в другите квартали.

До областната управа се е стоварил голям клон на булевард "Шести септември" и не може да се мине, сигнализират шофьори. Същото е и по "Волга", както и на много други места. Подлезът между "Гладстон" и бул. "Княгиня Мария Луиза" е наводнен. Шофьори не се престрашават да минат и правят обратен завой още на булеварда.

Добрата новина е, че засега няма градушка, тъй като през нощта обичайно тя не пада. На други места в страната като Ямбол, например, следобед ги обрули .

Повалени клони и блокиран Пловдив, такава е ситуацията при бурята, която вилнее. Снимка: Мая Вакрилова Колите не могат да се движат от силната буря. Снимка: Мая Вакрилова Снимка: Мая Вакрилова