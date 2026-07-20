Велислава Петрова: Дипломацията е първата защитна линия на националните интереси

Дипломацията е първата защитна линия на националните интереси по света.

Това заяви външната министърка Велислава Петрова в приветствието си за Деня на българската дипломатична служба. В сградата на външното министерство се състоя тържествен прием, на който гостуваха шефката на парламента Михаела Доцова, вицепремиери, министри, депутати, дипломати и служители на МВнР.

Министър Петрова напомни ролята на дипломатическата служба като основа на държавността през важни периоди от историята на България, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Според нея съвременната международна среда поставя все по-сложни предизвикателства пред дипломатическите служби по света.

"България ще продължи да бъде активен и отговорен член на ЕС и НАТО, като ще се стреми не просто да участва, а активно да допринася за единството и стабилността на тези съюзи, както и за свързаността, развитието и сигурността на региона", заяви външната министърка.

Сред водещите приоритети на МВнР Петрова открои развитието на икономическата дипломация, модернизирането на консулските услуги и подкрепата за българските граждани и бизнеса. Тя бе категорична, че дипломатическата служба трябва да създава възможности за младите хора и бизнеса и да защитава правата на българските общности по света.

Специален акцент външният министър постави върху културната дипломация и приноса на българските творци, учени и спортисти за утвърждаването на положителния образ на страната ни по света.

"Особено символично е, че тази вечер с нас са Мистерията на българските гласове и представителен танцов ансамбъл "Пламъче". Чрез своето изкуство те представят богатството на българската култура пред света и ни напомнят, че националната идентичност и културното наследство са мощен инструмент на съвременната дипломация и неизчерпаем източник на национално самочувствие", допълни Велислава Петрова.

В този контекст министър Петрова връчи на Мистерията на българските гласове почетната грамота на МВнР с признание за техния труд и неповторим талант. Тя заяви, че те са се превърнали в емблема на българската музикална култура по света. И бе категорична, че подкрепата за естествените посланици на България ще се превърне в устойчива инициатива на МВнР.