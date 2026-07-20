Мълния запали гората над петричкото с. Ръждак

Мълния запали гората над петричкото село Ръждак. Пожарът е избухнал преди около два часа. На място са екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", както и екип на Аварийното звено от Общината. По-късно заваля слаб дъжд, който помогна за ограничаване на пламъците.

В гасенето се е включил и Стоян Костадинов, който със своята лична восокопроходима техника успял да спаси две животновъдни стопанства от пожара в село Ръждак. "Респект към този човек, който и миналата година също помогна за потушаването на пожара към сметището, отново с личната му техника. Благодари ти, Стояне! Дано да има повече такива всеотдайни млади хора като теб", благодариха му хората от Ръждак.