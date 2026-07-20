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BG-ALERT се задейства за втора силна буря в Благоевградско

Тони Маскръчка

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Разчистват падналите дървета в Благоевград. СНИМКИ: Фейсбук Методи Байкушев

BG-ALERT се задейства преди минута за втора силна буря в Благоевградско. Предупреждението е, че е възможна втора буря тази вечер на територията на областта. "Необходимо е всички да се приберат на безопасно място", се казва още в съобщението. Системата е задействана от областния управител.

Около 20 часа на територията на областта се развихри страшна буря. В Благоевград, Сандански, Кресна, Петрич има изкоренени дървета. Свлачище блокира движението през Кресненското дефиле. Багер вече е на място и разчиства главния път Е-79.

Разчистват падналите дървета в Благоевград. СНИМКИ: Фейсбук Методи Байкушев

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