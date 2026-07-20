След бурята потушиха 5 локални пожара край Сандански

След преминаването на бурята и благодарение на бързата и добре координирана работа на всички ангажирани институции, към този момент обстановката на територията на общината е овладяна, съобщи кметът на Сандански Атанас Стоянов.

Всички възникнали локални пожари - в районите на селата Левуново, Лебница, Склаве и Дамяница, както и в района на трафопоста до магазин „Билла", са локализирани и напълно потушени. Падналите дървета и клони са отстранени от пътните платна, а движението по засегнатите участъци е възстановено. Утре екипите ще продължат работа по почистването на тротоарните площи и окончателното отстраняване на последствията от бурята.

"Всички постъпили сигнали от граждани са приети, обработени и по тях е реагирано своевременно. Искрено благодаря на екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението", служителите на МВР, доброволното формирование и служителите на Община Сандански за тяхната професионална, всеотдайна и навременна работа. Благодаря и на всички граждани за проявеното търпение, отговорност и съдействие.

Екипите продължават да наблюдават обстановката и остават в готовност за незабавна реакция при необходимост. Призовавам всички да бъдат бдителни. При забелязване на дим, огън или друга опасност незабавно подайте сигнал на телефон 112", призова кметът.