Погром в Пловдив след урагана – затиснати коли от дървета, наводнени улици (Снимки, видео)

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Над 40 сигнала за паднали дървета, шест екипа на "Градини и паркове" са на терен, пожарникари са накрак

Истински погром! Това успя да нанесе ураганът, който се разрази тази вечер в Пловдив. В продължение на час се изсипа страшен порой, придружен с гръмотевици, паднали мълнии и изпочупени дървета и клони.

"Имаме сигнали за около 40 съборени дървета в града. Шест екипа на "Градини и паркове" са на терен и разчистват", съобщи за "24 часа" шефката на общинското предприятие Радина Андреева.

Тя е категорична, че докато не отворят пътища и тротоари няма да се приберат.

"Утре ще почистим всичко, което е обрулено и паднало", увери тя.

В непрекъснат контакт е с шефа на пожарната. Огнеборците също са на терен и разчистват затиснатите от дървета автомобили. Такива в има в целия град, тъй като стволовете се превиваха до земята.

Според Андреева повечето са паднали клони, не толкова дървета.

"Взаимно с пожарната ще се справим и всичко ще е наред", увери Андреева.

Много пловдивчани твърдят, че такава буря досега не са виждали. Водна стена се образува, а улиците се превърнаха в пълноводни реки. Шахтите не можеха да поемат водата.