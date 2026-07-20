След урагана, свлачища и паднали дървета пуснаха движението в Кресненското дефиле

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Движението по главен път Е-79 между Симитли и Кресна, в Кресненското дефиле вече е възстановено. Преди около два часа пътят бе затворен заради паднали дървета и свлачища от силната буря в областта. Багер разчисти пътя и започна поетапното пускате на чакащите автомобили.

Ураганът събори и светофара в Кресна, който мече е премахнат.

Силният вятър около 20 часа в цялата Благоеврадска област причини много материални щети - паднали дървета, смачкани коли, отнесени покриви, потрошени маси и столове на заведения на открито. Села в общините Сандански и Петрич са без ток. Мълнии предизвикаха десетки локални пожари, които бързо бяха потушени. Няма пострадали хора.

В 22,35 ч. BG-ALERT се задейства за втора силна буря в Благоевградско, но засега най-вероятно това няма да се случи.