Обявяват второто класиране за прием в гимназиите в София

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Второто класиране за прием в гимназиите в София се очаква да бъде обявено днес.

На 14 юли Министерството на образованието и науката (МОН) публикува първото класиране за прием в гимназиите от осми клас, съобщи тогава пресцентърът на ведомството.

Ученици и родители можеха да направят справка за първото класиране в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и с идентификационен код.

Записването или подаването на заявление за участие във втория етап на класирането беше от 15 до 17 юли.

Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли, съобщиха тогава от МОН.

Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап от приема в гимназиите от осми клас в София. Това показваха данните на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, които бяха съобщени на 14 юли от МОН.

И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София на първо място с най-висок минимален бал - 481,25, е Софийската математическа гимназия (СМГ). Това каза на 14 юли за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова.

Тя отбеляза тогава, че СМГ, както миналата година, така и в предишни години, отново бе на първо място в столицата.

След СМГ в първото класиране бе 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с бал от 462,5. 164-та гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ си запазваше третото място и имаше бал 454. На четвърто място бе Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС), което бе с бал 450,75. На пето място бе Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, която бе с бал 444,5.

След това се нареждаха 73-о средно училище с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“, което бе с бал 441,5. На седмо място бе Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, която бе с бал 439,79. След това бе Първа английска езикова гимназия с бал 434. На девето място бе 51-во средно училище „Елисавета Багряна“, което бе с бал 429,5. На десето място в класацията в София бе Девета френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.