Паднали дървета и смачкани коли из целия Пловдив след бурята снощи, сигналите са над 420 (Снимки)

Хора са бедствали на капака на кола под наводнения Железен мост

Паднали дървета и смачкани коли има из целия Пловдив след снощната буря, а по време на пороя хора са се качили на капака на колата си, за да се спасят от високите води под Железния мост на бул. "Марица-юг". "Разликата с предишния порой беше, че този път рухваха цели дървета, не просто клони", обясниха за "24 часа" от район "Централен". Получените сигнали са над 420, съобщи за "24 часа" кметът Костадин Димитров. "Снощи имаше много непроходими пътни участъци, например на бул. "Васил Априлов", но тази сутрин няма места, откъдето не може да се мине", каза градоначалникът.

На ул. "Иван Вазов" е паднал и електрически стълб, "Авксентий Велешки" и "Младежка" са били изцяло под вода, втората улица е заприщена от дървета и тази сутрин. Същото е на бул. "Копривщица".

Около полунощ от Община Пловдив съобщиха, че осем екипа на Градини и паркове", служители на „Чистота" и „Пожарна безопасност и защита на населението", полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив. "Работихме цяла нощ, падналият електрически стълб на ул. "Иван Вазов" вече е обезопасен. В 8 часа тази сутрин свиквам щаб, ще призовем и бизнеса да се включи с тежката си техника в разчистването", добави Костадин Димитров. Той благодари на всички хора, които са се включили в отводняването и отстраняването на рухналата растителност.