Шофьор с условна присъда диша райски газ зад волана в Пловдив (Видео)

Културистът Валентин Петров публикува видео в социалните мрежи, на което се виждат двама млади мъже в автомобил, които употребяват райски газ.

По думите на Петров около 17,00 часа вчера е забелязал двамата да вдишват райски газ в колата си, докато преминавал през кръстовище. Веднага след това той е подал сигнал на телефон 112.

По информация на "24 часа" случката е от Пловдив.

Няколко часа по-късно, въпреки подадения сигнал, Петров твърди, че отново е видял същия автомобил на същия булевард.

По думите му колата се е движела с висока скорост, а той е проследил автомобила и е заснел случилото се.

От видеото, публикувано от Петров, става ясно и че водачът е с две условни присъди заради предишни провинения. Другото момче е негов брат и е пътник в автомобила.

"Ей това е България. 21-годишни хубостници. В 5 следобед ги видях да дърпат балони в колата си, докато преминавах през кръстовището, а 2 часа по-късно, дори след като съм се обадил на 112, съм на същия булевард и преминават с бясна скорост на аварийни. Проследихме автомобила, ето резултата. Избягаха с мръсна газ, вместо да паркират", пише професионалният културист и треньор Валентин Петров.

Райският газ е забранен за продажба през 2022 г. след публикация в "24 часа". В последния си ден живот 47-ият парламент гласува забрана за продажбата му и 12 хил. лева глоба за заведение, хванато повторно да го предлага. След обнародването на промените райският газ може да се използва само за медицински цели и в хранително-вкусовата промишленост.