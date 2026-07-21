Огромни чинари изкоренени в Пловдив, апокалипсис в целия град (Снимки)

Природа, срещу нея сме безсилни, коментира шефката на "Градини и паркове" и изкара всички бригади да разчистват

Пловдивчани не вярват скоро градът да бъде възстановен

Снощи мислехме, че е страшно, но тази сутрин е апокалиптично.

Така търговци от пазара на улица "Младежка" в Пловдив коментираха ситуацията от разразилия се ураган. Те завариха павилионите си затиснати от клони. Над 50–годишен чинар е изкоренен и е запречил пътя точно до ресторант "Малкия Париж". Няма минаване оттам.

"Това изисква огромен напор, за да повали и изтръгне такова голямо и живо дърво", коментира възрастен пловдивчанин. Жив късмет е, че бурята се е разразила снощи и не е имало хора по улицата.

Алеята е почти непроходима. Скършени клони, оплетени в кабели, висят застрашително. Не по–различно е и на съседната улица "Пенчо Славейков". И там са изкоренени големи дървета. Коли едва се провират между съборените стволове. "Идете към училище "Цар Симеон Велики", добре, че е ваканция и няма ученици", казва жена от близкия блок. Напорът е бил жесток, за да събори такова голямо дърво, коментира пловдивчанин. Снимка: Радко Паунов

По думите й по време на снощния ураган се е чувало злокобно пращене и падане на дървета. Целият град прилича на бойно поле. Мнозина допускат, че няма скоро да бъдат разчистени пътища и тротоари.

"Поне при нас сигналите за са над 300 паднали дървета", заяви шефката на "Градини и паркове" Радина Андреева. До 4,30 часа тази сутрин осем екипа са разчиствали в тъмното каквото могат.

"Природа. Срещу нея сме безсилни и нищо не можем да направим", коментира Андреева апокалиптичната картина.

Тя увери, че от сутринта всички бригади и над 300 души от "Градини и паркове" са из града да разчистват. В помощ са и работниците на "Чистота".

"Докато не оправим, няма да се приберем", увери Андреева.

Мнозина обаче не вярват, че градът ще бъде вкаран в ред. Те си спомнят ноември 2023 година, когато падна мокър сняг и повали много дървета. На някои места те останаха чак до пролетта. Алеята на улица "Младежка" е почти непроходима, а до 8 часа по нея не се виждат работници да отстраняват. Снимка: Радко Паунов И на улица "Пенчо Славейков" са изкоренени дървета. Снимка: Радко Паунов Междублоковите пространства на бул. "Копривщица" са отрупани с паднали клони, Снимка: Радко Паунов Коли едва се провират между падналите дървета на улица "Пенчо Славейков". Снимка: Радко Паунов Няма минаване по тротоарите, където са скършени огромни клони. Снимка: Радко Паунов Скършени клони, оплетени в кабели, висят застрашително. Снимка: Радко Паунов