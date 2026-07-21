Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ са под средните за София

Заплатите на служителите във Фонд „Култура" и в момента са под средните за София, това заяви в "Денят започва" по БНТ изпълнителния директор на фонда Нели Неделчева.

Тя коментира одита на Сметната палата, който откри нарушения в работата на Национален фонд „Култура" за периода 2021–2023 година. Сред констатациите са неправомерно изплатени средства за работно облекло, пропуски при управлението на проекти и слабости в контрола. Според изпълнителния директор на фонда Нели Наделчева част от проблемите вече са отстранени, но са необходими още промени.

Одитният доклад е бил връчен на ръководството на фонда през април. Проверяван е периодът, в който начело на институцията са били трима изпълнителни директори.

„Процедурата е такава – одитният доклад се връчва на изпълнителния директор на Фонд „Култура". Тъй като е разглеждана работата на трима изпълнителни директори, той е връчен и на тях, като те имат 14-дневен срок за коментари и възражения", посочва Неделчева.

Сред най-коментираните констатации в доклада са разходите за работно облекло на служители, сред които са посочени туристически обувки, клинове, чанти и рокли.

„Трудно да ми е коментирам, че се е случило това. Следва въпросът какви са заплатите, които са получавали тези хора. Категорично това не е начинът да се компенсират ниски възнаграждения. Това са средства за работно и представително облекло и не е следвало тези разходи да бъдат одобрявани", заяви Неделчева.

Относно посочените в доклада над 600 000 лева разходи за възнаграждения тя уточни, че те не са свързани със заплати на служители, а с работа на оценителни комисии и външни консултанти.

„Самите заплати на служителите във Фонд „Култура" и в момента са под средните за София. Работя, за да променя това", каза изпълнителният директор.

Критики има и към начина, по който са оценявани проектите. Според одита при някои процедури техническото попълване на документите е имало по-голяма тежест от съдържанието и качеството на предложенията.

„И двете неща са еднакво важни – и техническата изрядност, и художествената стойност. Но процедурата по кандидатстване трябва да бъде олекотена, за да могат действително стойностни продукти да бъдат оценявани", коментира Неделчева.

По думите ѝ през последните години са направени промени в нормативната база, които целят по-добър контрол и по-ясни правила за работа на фонда.

Нели Неделчева посочи още, че очаква Министерството на културата да обяви конкурс за постоянен изпълнителен директор на фонда. По думите ѝ всички ръководители през последните години са били назначавани временно.

„Пети месец съм директор. Още няма конкурс от Министерството на културата. 70% от времето ми е свързано с поправяне на неща за задна дата или подобряване на процеси в момента", каза Неделчева.

Според нея е необходимо и по-добро проследяване на вече финансираните проекти, за което Министерството на културата може да окаже подкрепа.